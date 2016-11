Yahoo! JAPAN wird exklusiver Distributor und Betreiber der Sizmek-Plattform in Japan

AUSTIN, Texas, 2. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sizmek, eine offene Werbemanagement-Plattform für Multi Screen Advertising, gab heute die strategische Partnerschaft mit Yahoo! JAPAN bekannt. Durch die Partnerschaft wird Yahoo! JAPAN exklusiver Distributor und Betreiber der Sizmek-Plattform und -Produkte in Japan. Außerdem wird über die Werbemanagement-Plattform von Sizmek die Werbung der Kunden an das branchenweit führende digitale Verzeichnis von Yahoo! JAPAN für Agenturen und Werbekunden liefern.

"Die Auslieferung der richtigen Werbung an die richtigen Personen zur richtigen Zeit über mehrere Geräte hinweg ist aufgrund der Fragmentierung der Adressaten in unserer Branche zu einer wachsenden Herausforderung geworden", so Gen Miyazawa, Executive Corporate Officer, President Media & Marketing Solutions Group bei Yahoo! JAPAN. "Über unsere Partnerschaft mit Sizmek können wir unseren Kunden integrierte Lösungen mit mehr Effizienz und Effektivität anbieten."

"Durch die Partnerschaft kann für große Werbekunden und Agenturen eine Komplettlösung zur Erstellung, Auslieferung und geräteübergreifenden Messung von Werbung bereitgestellt werden - alles über eine einzige Plattform", so Neil Nguyen, CEO von Sizmek. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Yahoo! JAPAN, dem führenden Internetunternehmen in der Region, um dessen erstklassige Medien mit unserer Technologie zu nutzen."

Sizmek wird in Japan bis Ende Januar 2017 weiter seine Dienste anbieten. Ab Februar 2017 wird Yahoo! JAPAN die Dienste für die Sizmek-Plattform als einziger und exklusiver Anbieter in Japan vertreiben.

Sizmek wird seine Produkte kontinuierlich weiterentwickeln und weiterhin technischen Support bieten.

Über Sizmek:

Sizmek ist das Open-Ad-Management-Unternehmen, das Freiheit der Wahl und kontextabhängige Relevanz für die digitale Werbung über alle Kanäle bietet. Mehr als 42.000 Werbekunden, Agenturen, Herausgeber und Trading Desks der nächsten Generation vertrauen den Angeboten von Sizmek, dem größten unabhängigen Werbeserver, sowie dessen flexiblen Drittanbieter-Plattform-Integrationen, um auf dem Gebiet der digitalen Werbung den am besten individuell anpassbaren, branchenführenden Ansatz für nahtlosen Workflow anhand einer großen Vielfalt an Partnern bereitstellen zu können. Sizmek bietet aus einer Hand Zugang zur besten Technologie, Daten und strategischer Unterstützung und entwickelt flexible Lösungen für Vermarkter und Herausgeber, die programmatische Effizienz mit Kreativität verbinden. Sizmek ist in mehr als 70 Ländern tätig und unterhält Niederlassungen in den Regionen Nordamerika, EMEA, LATAM und APAC, die preisgekrönte Dienstleistungen anbieten.



Über Yahoo! JAPAN:

Yahoo Japan Corporation wurde 1996 gegründet und betreibt Yahoo! JAPAN, eine führende Internetmarke und eines der am meisten besuchten Internetziele in Japan. Yahoo! JAPAN bietet mehr als 100 Dienste an, darunter Suchabfragen, Nachrichten und E-Commerce über PC und Smartgeräte, und verfügt über eine umfassende Palette an Tools und Marketing-Lösungen für Unternehmen, um mit Internetnutzern in Japan in Kontakt zu treten.

Kontakt:

