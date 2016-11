In der Hoffnung auf einen Verkaufserfolg der neuen Videospiele sind Anleger bei Eletronic Arts (EA) eingestiegen. Die Aktien des US-Softwarehauses stiegen am Mittwoch um bis zu 5,3 Prozent auf 81,93 Dollar.

Das Unternehmen hatte in den vergangenen Wochen "Fifa 17", die neueste Version seiner Fußball-Simulation, sowie die von Kunden heiß ersehnten Shooter "Battlefield 1" und "Titanfall 2" auf den Markt gebracht. Die beiden letzteren konkurrieren im wichtigen Weihnachtsgeschäft mit "Call of Duty: Infinite Warfare" von Activision Blizzard und mit "Watch Dogs 2" von Ubisoft. EA hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 4,93 Milliarden Dollar von bislang 4,9 Milliarden an. Der Gewinn werde bei 2,69 statt 2,56 Dollar je Aktie liegen. Das berichtet Reuters.

