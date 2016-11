London (ots/PRNewswire) -



NashTech, ein Unternehmen der Harvey Nash Group, wurde als zweitgrößtes in Vietnam tätiges Technologieunternehmen gewürdigt und kletterte dabei auf der offiziellen Liste der größten 50 IT-Unternehmen, die von dem vietnamesischen Software- und IT-Dienstleistungsverband VINASA veröffentlicht wird, vom dritten Platz im Jahr 2015 einen Platz nach oben.



NashTech wurde als eines der "bemerkenswertesten in Vietnam tätigen Unternehmen des Jahres 2016" bezeichnet und vom Forschungskomitee nach strengen Kriterien und internationalen Standards ausgewählt.



Paul Smith, Chairman von NashTech, kommentierte: "Wir haben unser Wachstum vielen verschiedenen Aspekten zu verdanken, doch das Wichtigste ist die kreative Freiheit unserer Mitarbeiter. Neben unseren traditionellen Kompetenzen in den Bereichen Softwareentwicklung und Auslagerung von Geschäftsprozessen haben unsere hochqualifizierten Angestellten unser Produktangebot weiterentwickelt und um digitale Beratungsdienstleistungen, Cloud-Computing und Analytik erweitert."



"Wir gehen von einem erheblichen Zuwachs unserer Dienstleistungsexporte aus Vietnam aus, was zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der IKT- und Beratungsindustrie führen und die Belegschaft mit neuen Kompetenzen und Erfahrungen ausstatten wird. NashTech exportiert über seine internationalen Niederlassungen IKT-Dienstleistungen in die USA sowie nach Großbritannien, Australien, Japan, Europa und Korea."



NashTech ist seit 2000 in Vietnam tätig und stellt Unternehmen weltweit durch seine über 2.000 professionellen Ingenieure und Prozessspezialisten Software- und Auslagerungsdienstleistungen bereit.



Über NashTech



NashTech ist ein internationaler Anbieter von IT-Auslagerungsdiensten und hat sich dabei auf Anwendungsentwicklung, Cloud-Dienste, die Entwicklung digitaler Plattformen, Analytik und Systemintegration spezialisiert. Mit weltweit über 2.000 Mitarbeitern stellt NashTech seit dem Jahr 2000 führenden Unternehmen, Regierungen und Institutionen von seinen Zentren in Vietnam aus maßgeschneiderte Software- und Prozessdienstleistungen bereit.



Website: http://www.nashtechglobal.com



Über die Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)



VINASA ist ein vietnamesischer Verband, der seit 2002 auf gemeinnütziger Basis tätig ist. Das Annual Trade Promotion Program von VINASA trägt zur Einführung und Förderung der Kompetenzen und des Marktes der vietnamesischen IT-Branche bei und stellt genaue, umfassende und aktuelle Informationen in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, Markenimage, Produkte, Märkte und Entwicklungspotenzial der 50 führenden Unternehmen bereit und berücksichtigt dabei deren Bedürfnis, in den drei Hauptbereichen der vietnamesischen IT-Branche neue Kunden zu suchen. Diese Hauptbereiche lauten:



1. BPO, ITO und KPO 2. Software, IT-Lösungen und Dienstleistungen 3. Digitale Inhalte, Anwendungen und mobile Lösungen



