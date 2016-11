MITTWOCH, 30.NOVEMBER 10.30 Uhr 16.00 Uhr

FinTechStage

Exklusive Keynote-Vorträge: Chris Skinner, The Financial Services Club und David Birch, Director of Innovation, Consult Hyperion

Für ihre Ausgabe im Jahr 2016, wird die weltweit führende Veranstaltung mit Schwerpunkt auf sicherem Bezahlen, Identifizierung und Konnektivität, ein anspruchsvolles Programm bieten, darunter eine eintägige Konferenz zum Thema Fintech, die in Zusammenarbeit mit FinTechStage vorbereitet wurde.

Unsere Welt unterstützt, ersetzt und bedroht die alte Finanzwelt mit innovativer Technologie. In der Finanzwelt des 21.Jahrhunderts sind die Finanzdienstleistungen als digitale Infrastrukturen zu verstehen, welche die Einrichtung neuer Formen von Vereinbarungen und Verfahren im klassischen Bankgewerbe ermöglichen. Ab sofort sind disruptive Investitionen auf alle Geschäfte gerichtet. Hierzu zählen insbesondere digitale Zahlungen, Online-Finanztransfer, P2P-Transfers, Online-Rechnungszahlungen oder digitale Währungen. Die globalen FinTech-Investitionen sind im Jahr 2015 um 75% auf atemberaubende 22 Milliarden Dollar gestiegen.

Matteo Rizzi, Mitbegründer von FinTechStage und Senior Advisor für Omidyar Network, werden den Vorsitz dieser Konferenz führen:

"FinTechStage und TRUSTECH bündeln ihre Kräfte, um die brillantesten Köpfe der Fintech-Branche zusammenzubringen. Sie werden unser kollektives Verständnis der digitalen Veränderungen vertiefen, die einen großen Einfluss auf unsere Finanzdienstleistungen ausüben. Dabei werden wir unseren Fokus auf den kognitiven Datenraum richten und erörtern, warum digitale Identitäten die nächste große Geschäftschance verkörpern."

Über TRUSTECH (Incorporating Cartes)Die Veranstaltung wurde zum ersten Mal vor über dreißig Jahren unter dem Namen "Cartes Secure Connexions" ausgerichtet, um die neuartige Technologie der Smartcards zu fördern. Nun wurde diese in "TRUSTECH (incorporating CARTES)" umbenannt. Dies stellt eine bessere Berücksichtigung der Industrie- und Veranstaltungsentwicklung sowie ihres Schwerpunkts auf vertrauensbasierten Technologien dar.

Über COMEXPOSIUMDie COMEXPOSIUM Group, einer der weltweit führenden Event-Veranstalter, ist an mehr als 170 B2C- und B2B-Events aus 11 unterschiedlichen Sektoren beteiligt, darunter Nahrungsmittel, Agrarwirtschaft, Mode, Sicherheit, digitale Systeme, Bauwesen, Hightech, Optik und Verkehrswirtschaft. Comexposium empfängt mehr als 3 Millionen Besucher und 45.000 Aussteller in 26 Ländern rund um den Globus. Comexposium ist in mehr als 30 globalen Wirtschaftswachstumszonen tätig. Hierzu zählen Algerien, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Monaco, Niederlande, Neuseeland, Philippinen, Katar, Russland, Singapur, Spanien, Thailand, Türkei, VAE, Großbritannien und die USA.

