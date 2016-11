Neuer regionaler AGCO-Firmensitz in Johannesburg

AGCO, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO), ein weltweit tätiger Hersteller und Vertrieb für landwirtschaftliche Geräte und Lösungen, hat eine Neuausrichtung seiner Regionalstruktur angekündigt. Das Unternehmen wird hierbei seine Vor-Ort-Präsenz in Afrika verstärken und seine signifikanten Tätigkeiten auf dem Kontinent weiter ausdehnen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wird AGCO seine Region Asien-Pazifik neu strukturieren und um Afrika erweitern. "Mit diesem neuen Schritt kommt die neu ausgerichtete Region Asien-Pazifik und Afrika (APA) in eine starke Position, um die Synergien ähnlicher Marktdynamiken in den beiden Gebieten auszunutzen", sagte Gary Collar, neu ernannter Senior Vice President von AGCO und Geschäftsführer von APA. "Zu diesen zentralen Synergien zählen die Entstehung eines wachsenden Kleinbauern-Segments, Ähnlichkeiten bei Produkten und Anwendungen, gemeinsame Muster bei den Verbraucherfinanzen und ein zunehmender Handel zwischen den beiden Regionen."

Gary Collar ist seit Januar 2012 für sämtliche Aktivitäten von AGCO in der Region Asien-Pazifik zuständig. Dazu gehören China, Indien, der Ferne Osten, Australien und Neuseeland. Er bringt umfassende Erfahrung und ein tiefes Verständnis des afrikanischen Marktes in seine erweiterte Rolle mit ein, nachdem er sieben Jahre lang die Position als Senior Vice President von AGCO und General Manager (Geschäftsführer) Europa Afrika / Naher und Mittlerer Osten innehatte.

Das Team von AGCO in Afrika wird Collar unterstehen und von Nuradin Osman geleitet werden, der zum Vice President und General Manager (Geschäftsführer) für Afrika ernannt wurde. Um die Neuausrichtung zu unterstützen und den Service für Kunden und Vertrieb weiter zu stärken, wird AGCO Anfang 2017 einen neuen regionalen Firmensitz in Johannesburg (Südafrika) eröffnen und außerdem eine neue Future Farm im französischsprachigen Westafrika eröffnen. Mit diesen Initiativen werden das bestehende Zentrum von AGCO in Südafrika für Teilevetrieb und Schulungen sowie die Future Farm in Sambia ergänzt.

Nuradin Osman sagte dazu: "Die neue Regionalstruktur wird auf den signifikanten Fortschritten aufbauen, die AGCO in den letzten Jahren gemacht hat, und unseren Kundenservice und unsere Geschäftsentwicklung in Afrika weiter vorantreiben."

Nuradin Osman ist seit zwölf Jahren bei AGCO und kann auf eine solide Erfolgsgeschichte bei der Erweiterung der Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in Afrika zurückblicken. Vor seiner Neuernennung war er Director of Operations von AGCO für Afrika und den Nahen und Mittleren Osten. Er hat sich in Afrika als Vordenker bewährt und spielte eine wesentliche Rolle bei der Sichtbarmachung von für die Stärkung der Landwirtschaft in Afrika zentralen Themen, etwa der Bedeutung der Mechanisierung, der Produktion von Protein und Lösungen für die Lagerung nach der Ernte. Nuradin Osman wird die Gesamtverantwortung für sämtliche Unternehmen und Marken von AGCO in Afrika haben, mit Ausnahme von AGCOs Fertigungsbetrieb in Algerien, der vorbehaltlich eines separaten Joint Venture ist.

"Unsere zentralen Marken für landwirtschaftliche Geräte Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson und Valtra spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung nachhaltiger und inklusiver Mechanisierungslösungen für die Stärkung der Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Produktvität auf dem afrikanischen Kontinent", sagte Nuradin Osman weiter. "Unsere komplette Produktlinie von Lösungen für Mechanisierung, Getreidelagerung, Saatgutaufbereitung und Protein unterstützt das gesamte Spektrum von Landwirten von neuen Kleinbetrieben bis hin zu großen, professionellen Agrarunternehmen. Infolge der anhaltenden Investitionen in den Ausbau von Produkten, Mitarbeitern, Anlagen und Kapazitäten ist der Nettoumsatz von AGCO in den letzten sechs Jahren signifikant gestiegen."

