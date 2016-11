Halle (ots) - Im Fall des verstorbenen Hannes S. hat die Polizei dutzende Fans des Halleschen FC vernommen. Nach einem Bericht der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe) wurden in der vergangenen Woche rund 50 HFC-Anhänger vorgeladen und an ihrem Wohn- oder Arbeitsort aufgesucht. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg spricht von "zahlreichen Befragungen". Ob es dadurch neue Erkenntnisse über die Todesumstände des 25-Jährigen gibt, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern. "Es laufen weiterhin umfangreiche Ermittlungen", sagte Sprecher Frank Baumgarten nur. Vor etwa einem Monat war Hannes S. in Haldensleben (Bördekreis) aus einer Regionalbahn gestürzt und später an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Der junge Mann war als Fan des 1.FC Magdeburg erkennbar und soll aus einer Gruppe HFC-Fans heraus angegangen worden sein. Unklar ist unter anderem, ob Hannes S. aus dem fahrenden Zug gesprungen ist oder vielleicht sogar gestoßen wurde.



