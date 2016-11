Halle (ots) - Die parlamentarische Geschäftsführerin der Linken-Bundestagsfraktion, Petra Sitte (55), ist nach Informationen der in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe) als neue Wissenschafts-Senatorin in Berlin im Gespräch. Derzeit laufen in Berlin die Verhandlungen über ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis. Sitte wollte die Personalfrage gegenüber der Zeitung nicht kommentieren. "Es stehen viele auf der Liste", sagte sie dem Blatt. Die Hallenserin sitzt seit 2005 im Bundestag.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200