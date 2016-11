STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Klimaabkommen der Bundesregierung

In der Bundesregierung tobt der Streit, wie strikt oder locker die Zielmarken im Klimaschutzplan 2050 ausfallen. Dabei sind die Anforderungen an dieses Dokument leicht zu formulieren: Erstens muss jede Firma verstehen, dass die Klimawende und das Ziel der Dekarbonisierung sie betrifft. Zweitens müssen alle Unternehmen wissen, wie hoch der Innovationsdruck in ihrem Sektor ist und bis wann sie Zeit haben, klimaneutrale Technologien zu entwickeln. Drittens dürfen die Vorgaben die Wirtschaft nicht strangulieren. Wer die Unternehmen jetzt schonen und weiche Ziele formulieren will, tut ihnen keinen Gefallen. Denn so würde Planungssicherheit verloren gehen./yyzz/DP/mis

AXC0010 2016-11-03/05:35