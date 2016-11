Orascom Development Holdings (ODH) grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Hotels and Development (OHD), unterzeichnet eine Refinanzierungsvereinbarung mit seinen Banken in Höhe von CHF 228.67 Millionen

Medienmitteilung

Altdorf/Kairo, 3. November 2016 - In Übereinstimmung mit dem Bestreben der ägyptischen Notenbank, den Tourismus zu fördern, ist Orascom Development Holding erfreut über den Abschluss einer Refinanzierungsvereinbarung. Die grösste Tochtergesellschaft der Gruppe in Ägypten, Orascom Hotels & Development, unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag. Dieser erlaubt es dem Unternehmen, in den kommenden drei Jahren keine Rückzahlungen leisten zu müssen und die Zinszahlungen für 2016 hinauszuzögern sowie die Zinszahlungen für 2017 optional ebenfalls aufzuschieben. Damit wird die Bilanz des Unternehmens gestärkt und mehr Flexibilität in der Umsetzung der verschiedenen Projekte erreicht.

Die Transaktion beinhaltet basierend auf marktüblichen Bestimmungen eine Rückzahlung in Höhe von CHF 33.51 Millionen von kurzfristigen Verbindlichkeiten, die insgesamt CHF 120.47 Millionen betragen. Der Restbetrag von CHF 87.18 Millionen wird in eine syndizierte Kreditlinie mit einer Laufzeit von 8.5 Jahren umgeschuldet. Zudem wird eine Rückzahlung in Höhe von CHF 14.91 Millionen von mittelfristigen Verbindlichkeiten, die insgesamt CHF 156.16 Millionen betragen, geleistet. Der Restbetrag von CHF 140.55 Millionen wird in eine syndizierte Kreditlinie mit einer Laufzeit von 7.5 Jahren umgeschuldet.

Die Commercial International Bank Egypt (CIB) agierte als Koordinator der Transaktion, während die Banque Misr, die National Bank of Egypt, die Ahli united Bank, die Ahli Bank of Kuwait, die National Bank of Abu Dhabi, die HSBC Bank Egypt sowie CIB das Syndikat der Kreditgeber bilden. Zu den Darlehensgebern mittelfristiger Kredite gehören die Commercial International Bank, die HSBC Bank Egypt, die Arab African International Bank, die Ahli Bank of Kuwait sowie die Export Development Bank of Egypt.Zaki Hashem & Partners war der einzige Rechtsberater für die Transaktion.

Über Orascom Development Holding AG Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in acht Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan Acht Destinationen: Vier in Ägypten; El Gouna, Taba Heights, Makadi und Haram City, The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman sowie Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung mit einer Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer Zweitkotierung an der EGX Egyptian Exchange.

Kontakt für Investoren: Sara El Gawahergy Head of Investor Relations Tel: +202 246 18961 Tel: +41 418 74 17 11 Email: ir@orascomdh.com Medienstelle: Philippe Blangey Partner Dynamics Group AG Tel: +41 432 68 32 35 Email: prb@dynamicsgroup.ch

