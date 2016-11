Die Angst vor einem US-Präsidenten Donald Trump sowie die Aussicht auf einen Zinsanstieg in Amerika im Dezember lähmen zurzeit die Börsen. An der Wall Street fiel der Dow Jones unter die Marke von 18.000 Punkten, der DAX schloss am Mittwoch unter 10.400 Zählern. Die Fed-Entscheidung vom Vorabend brachte keine neuen Erkenntnisse, sodass in den nächsten Tagen das Rennen ums Weiße Haus das dominierende Thema sein dürfte. Der Ausgang der Wahl erscheint knapper als zuletzt angenommen.

