St. Gallen / Zürich - Vontobel hat ihre Kapitalbeteiligung an der Helvetia Holding AG am 2. November 2016 an die Patria Genossenschaft verkauft. Die langjährigen guten Geschäftsbeziehungen zwischen Helvetia und Vontobel sind von diesem Schritt nicht betroffen, wie der Versicherer am Donnerstag mitteilte.

Vontobel hat ihre Kapitalbeteiligung in Höhe von 4.0 Prozent an der Helvetia Holding AG am 2. November 2016 an die Patria Genossenschaft verkauft. Die Patria Genossenschaft wird nach Vollzug der Transaktion insgesamt 34.1 Prozent an der Helvetia Holding AG halten.

Aktionärspool hält unverändert 38,1% an Helvetia

Mit der Veräusserung ihrer Kapitalbeteiligung verlässt Vontobel den zusammen mit Raiffeisen und der Patria Genossenschaft gebildeten Aktionärspool. Aufgrund der Übernahme der Aktien durch die Patria Genossenschaft hält der Aktionärspool nach der Transaktion ...

