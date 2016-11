Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat British American Tobacco (BAT) von "Equal-Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 5100 auf 5400 Pence angehoben. Die angestrebte Komplett-Übernahme des Camel-Herstellers Reynolds American dürfte den Free Cashflow verbessern und das Ergebnis je BAT-Aktie deutlich verbessern, schrieb Analyst Matthew Grainger in einer Studie am Mittwoch. Er rechnet damit, dass BAT und Reynolds sich in den kommenden Tagen oder Wochen einigen werden./ck/he

ISIN: GB0002875804