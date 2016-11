Neues Markenimage für Wachstum durch digitale und cloudbasierte Lösungen

Axway (Euronext: AXW.PA)(Paris:AXW), ein Katalysator für Transformation, hat heute sein neues Markenimage vorgestellt und zeigt damit, wie es seine Kunden darin unterstützt, Transformationspotenziale zu entfalten. Dieser Meilenstein ist Teil der in diesem Jahr bereits angekündigten strategischen Positionierung als Premiumpartner von Unternehmen im Rahmen ihrer digitalen Transformation, sodass diese die kontinuierlich wechselnden Erwartungen ihrer Kunden besser voraussehen können und in der Lage sind, diese umfassend zu erfüllen. Das neue Markenimage entstand unter der Leitung von CEO Jean-Marc Lazzari und basiert auf dem starken Impuls von Axway, auch in Zukunft vom Wachstum durch digitale und cloudbasierte Lösungen zu profitieren.

"Aufgrund der neuen Anforderungen digitaler Konsumenten müssen Unternehmen jeder Branche etablierte Geschäftsmodelle überdenken. Axway möchte seinen Kunden helfen, durch innovative Interaktionen einen besseren Kundennutzen zu schaffen. Wir möchten sie dabei unterstützen, ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen", so Jean-Marc Lazzari, CEO von Axway. "Das ist unsere höchste Priorität, und dazu braucht es eine Marke, die unsere Herkunft und unsere Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie unser kombiniertes Potenzial verkörpert."

Um einen bedeutsamen, digitalen Kundennutzen zu erzielen, muss die Unternehmensleitung in der Lage sein, Daten aus einem vielseitigen Spektrum an internen und externen Datenquellen effizienter einzusetzen. IT-Teams können sich nicht mehr nur auf das Unternehmen selbst konzentrieren. Sie müssen vielmehr dabei helfen, die beschränkten Möglichkeiten und einen geringen ROI zu überwinden, die Omni-Channel-Initiativen in den letzten Jahren mit sich brachten, indem starre Unternehmenssilos einfach miteinander kombiniert und so "digitale Fassaden für einzelne Unternehmenseinheiten" errichtet wurden. Unternehmen nutzen heute eine Vielzahl von mobilen Anwendungen. Mit der neuen Axway AMPLIFY™ Plattform, die ebenfalls heute vorgestellt wurde, können Unternehmen Customer Experience Networks einrichten. Diese Communities aus Mitarbeitern, Zulieferern, Partnern und unabhängigen Entwicklern können Daten gemeinsam in Echtzeit nutzen und eng zusammenarbeiten und erhalten ein nahtloses Nutzererlebnis über alle virtuellen und physischen Interaktionen mit Kunden.

Von Beginn an widmet sich Axway den anspruchsvollen Herausforderungen in Bezug auf Daten und hat sein Geschäft im Laufe dieser Zeit kontinuierlich transformiert. In den späten 1980er Jahren entwickelte das Unternehmen eine Engine für geschäftliche Richtlinien, Règle du Jeu oder RDJ, mit deren Hilfe noch heute große multinationale Firmen, viele davon in Frankreich, täglich Milliarden von Buchungsbelegen verarbeiten. Axway hat sich auf die Datenintegration - seine Kernstärke - konzentriert und gleichzeitig seinen globalen Kundenstamm durch eine Reihe strategischer Übernahmen erweitert. Zum zehnjährigen Bestehen ging das Unternehmen erfolgreich an die Börse und löste sich von der Sopra Group. Zum heutigen Zeitpunkt ist Axway bereits seit fünf Jahren ein börsennotiertes Unternehmen und der Branchenführer im Bereich API-Management und B2B-Integration und hat vor kurzem das Unternehmen Appcelerator übernommen sowie integriert. Axway hat sein globales Ecosystem auf mehrere hunderttausend Entwickler und Partner erweitert und unterstützt mehr als 2 Milliarden API-Aufrufe pro Monat mit Millionen von Geräten, die über Appcelerator-basierte Apps laufen.

Das neue Markenimage von Axway wurde in Zusammenarbeit mit Landor erarbeitet, einem führenden globalen Beratungsunternehmen für Marken und Design. Es umfasst die neue Tagline "Imagination takes shape", ein aufsehenerregendes Logo, ein frisches Erscheinungsbild sowie eine neu gestaltete Website. Die neue Tagline unterstreicht das Ziel von Axway, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre verborgenen Potenziale zu erkennen und auszuschöpfen, indem sie ihre Fähigkeiten erweitern und ihre Innovationen in neue Umsätze verwandeln. Das neue Logo stellt einen Greif dar, ein Fabelwesen mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Adlers. Es vereint zwei starke Elemente, Axway und seine Kunden, die gemeinsam Erfolge erreichen. Dieses starke Symbol verkörpert die Essenz von Axway - seine Stabilität und Verlässlichkeit sowie den offenen, ambitionierten Blick in die Zukunft.

Axway auf Twitter: @Axway: APIFirst DigitalBusiness AxwaySpark

Über Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) ist ein Katalysator für Transformation. Dank Axway AMPLIFY™, der cloud-fähigen Datenintegrations- und Engagement-Plattform, ermöglichen wir es Unternehmen, Änderungen von Kundenerwartungen besser vorauszusagen, sich diesen anzupassen und sie entsprechend zu erfüllen. Unser ganzheitlicher API-first Ansatz verbindet Daten aller Systeme, versorgt Millionen von Apps und liefert Analysen in Echtzeit zum Aufbau eines Customer Experience Networks. Von der Idee bis zur Ausführung unterstützen wir mehr als 11.000 Organisationen in 100 Ländern dabei, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Um mehr über Axway zu erfahren, besuchen Sie uns auf axway.de.

