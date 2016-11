In den letzten Quartalen hat Facebook (WKN:A1JWVX) in Sachen Umsatzwachstum jedes Mal die Erwartungen übertroffen. Aber es gibt gute Gründe, warum dieses Wachstum nicht anhält. Und in der Tat könnte die Verlangsamung bereits begonnen haben. Investoren konnten am Mittwoch herausfinden, ob das Wachstum langsamer wurde oder nicht.

Facebooks riesiges Wachstum ist nicht nachhaltig

Ein Grund, warum Facebooks Umsatzwachstum wahrscheinlich langsamer wird, ist, dass die astronomischen Wachstumsraten nicht nachhaltig sind. Der Umsatz von 6,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal lag unglaubliche 59 % über dem Vorjahresquartal. Dieses Wachstum wurde durch einen Sprung der Werbeeinnahmen um 63 % vorangetrieben. Diese Einnahmen machen 97 % des Umsatzes ...

