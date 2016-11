RSP Systems erhält EUR 2,4 Mio. für GlucoBeam(R) im Rahmen des EU Horizon 2020 Fördermittelprogramms

GlucoBeam(R) - die erste präzise nichtinvasive Technologie zur Blutzuckermessung

Odense, Dänemark, 03. November 2016 - RSP Systems A/S ("RSP"), Anbieter nichtinvasiver Diagnosetechnologien für die Humanmedizin, gab heute bekannt, dass es Fördermittel in Höhe von EUR2,4 Mio. als Teil des Horizon 2020 Förderprogramms der Europäischen Union für Forschung und Innovation erhalten hat. RSP wird die Mittel einsetzen, um GlucoBeam(R), das erste verlässliche Gerät zur nichtinvasiven Blutzuckermessung, auf den Markt zu bringen.

RSP hatte im Juli 2016 ihre letzte erfolgreiche Kapitalerhöhung in Höhe von EUR4,6 Mio. abgeschlossen, an der neben allen bestehenden Investoren auch der Strategieexperte Roland Berger teilnahm.

Die nichtinvasive Blutzuckermessung mit GlucoBeam(R) beruht auf dem Prinzip der Raman-Spektroskopie, einem in der Industrie gängigen Verfahren, um Moleküle über ihren individuellen optischen "Fingerabdruck" zu identifizieren. In einer spezifischen Hauttiefe lassen sich damit Glukosewerte klinisch validiert mit hoher Präzision messen. Dies ist ein Novum, da bisherige Versuche zahlreicher Gruppen, Glukose nichtinvasiv und mit hoher Genauigkeit zu messen, bis dato nicht zu einem erfolgreichen Gerät für den Gebrauch durch Patienten geführt haben.

RSP hat die Raman-Technologie in GlucoBeam(R), ihr nichtinvasives Blutzuckermessgerät integriert, dessen Messgenauigkeit der von Geräten entspricht, die derzeit zur invasiven kontinuierlichen Glukosemessung bei Diabetespatienten benützt werden. Damit ist RSP in der Lage, weltweit ein klinisch einsetzbares, nicht invasives Messgerät auf den Markt zu bringen.

"Für Patienten ist die Möglichkeit, ihren Blutzuckerwert endlich ohne Stechen messen zu können, eine riesige Erleichterung" sagte Dr. Anders Weber, CEO von RSP Systems. "Mit Hilfe von Horizon 2020 können wir nun den Weg zu den besten Partnern finden, um GlucoBeam(R) weltweit zu vermarkten".

Stefan Ovesen Banke, Gründer und CTO von RSP Systems fasst zusammen: "Diese Förderung ist der Lohn für unsere Hartnäckigkeit bei der Anwendung der Raman-Spektroskopie für die nichtinvasive Diagnostik. Die letzte Etappe unserer Reise ist es nun, so schnell wie möglich unseren GlucoBeam(R)- Prototypen zur Markteinführung zu bringen. Die Fördermittel sind dabei zum einen eine große Hilfe, zum anderen aber - angesichts des strengen Auswahlverfahrens - ist es eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Technologie".

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

RSP Systems A/S

Anders Weber, CEO

Tel: +45 3150 0701

RSP Systems ist ein dänisches Biotech-Unternehmen, das sich vor allem mit dem Einsatz der Raman-Spektroskopie im Bereich der Humandiagnostik beschäftigt. Das Unternehmen wurde 2001 als Spin-out der Universität Odense gegründet. Die Raman-Spektroskopie ist eine bewährte und weit verbreitete Technologie, deren Einsatz in der Humandiagnostik sich der Industrie jedoch lange Zeit entzog. RSP Systems hat die Entwicklungshürden inzwischen überwunden und verfügt über das weltweit erste robuste Diagnosesystem auf Grundlage dieser Technologie. In den letzten sechs Jahren hat sich das Unternehmen vor allem mit der Blutzuckermessung beschäftigt und einen Prototyp entwickelt, der in klinischen Studien mit Diabetespatienten die gewünschten Ergebnisse gezeigt hat. RSP Systems integriert nun seine Technologie in GlucoBeam(R), dem ersten nichtinvasiven Blutzuckermessgerät für Diabetespatienten mit hoher Analysequalität. Weitere Anwendungen sollen nach der Markteinführung von GlucoBeam(R) folgen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.RSPsystems.com

