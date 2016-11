Bad Marienberg - 20,0% der Bevölkerung in Deutschland - das sind 16,1 Millionen Menschen - waren im Jahr 2015 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Seit dem Jahr 2008 ist dieser Anteil damit nahezu unverändert.

Den vollständigen Artikel lesen ...