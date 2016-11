FMW-Redaktion

Die Facebook-Zahlen kamen gestern Abend teilweise wie erwartet rein, aber auch teilweise über den Erwartungen, vor allem beim Gewinn (1,09 Dollar pro Aktie statt um die 1 Dollar Erwartungen). Auch die Userzahlen wachsen konstant, also soweit alles gut (ausführliche Grafiken im Artikel von gestern Abend). Interessant: In den 30 Minuten direkt nach Veröffentlichung der Zahlen schwankte die Facebook-Aktie nachbörslich mal 1,8% im Minus, dann wieder genau unverändert zum offiziellen Schlusskurs.

Dann aber nach dem Start des "Conference Call" später gestern Abend folgte der nachbörsliche Absturz der Aktie, die letztlich um 1 Uhr Nachts deutscher Zeit mit 118,12 Dollar oder -7,12% aus den nachbörslichen Handel ging. Das ist ein derber Rückschlag für Facebook. Der Grund liegt in diesem Fall nicht in den Zahlen, sondern in diesem mündlich präsentierten Geschäftsausblick des Managements. Die Steigerungsrate bei den Werbeeinnahmen werde Mitte 2017 bedeutend zurückgehen, und das Umsatzwachstum im aktuell laufenden Quartal könne schwächeln, sagte der Facebook-Finanzvorstand ...

