Novo Nordisk (WKN:A1XA8R) meldete seine Quartalszahlen am Freitag sehr zum Leidwesen der Investoren. Aber der Diabetes-Spezialist plant, sich den Preisdruck der Krankenversicherungen und Pharmamanager vom Hals zu schaffen und zwar durch Innovation und Diversifikation.

Die harten Zahlen

Datenquelle: Veröffentlichung des UnternehmensWas ist in diesem Quartal passiert?

Das Umsatzwachstum der ersten neun Monate des Jahres wurde durch die starke dänische Krone nach unten gezogen. Daher erhöhten sich die Umsätze im Jahresvergleich nur um 6%.



Das Unternehmen sieht sich weiterhin Preisdruck für seine älteren Insulinprodukte ausgesetzt. Die Umsätze des Bestsellers NovoRapid zum Beispiel fielen um 4% in dänischen Kronen und erlitten einen 2prozentigen Rückgang im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...