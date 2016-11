Unterföhring (ots) - Cranberrys machen das Bier blutrot. Geröstetes Ziegenhirn sorgt für das gewisse Grusel-Extra. Eklig? Auf jeden Fall ist das Zombie-Bier einer Brauerei aus Philadelphia außergewöhnlich.



Ein Bison als Familienmitglied? Aber klar! "Wild Thing", über eine Tonne schwer und 1,80 Meter groß, lebt mit seinen Besitzern in einem Haus in Texas - gemeinsame Mahlzeiten am Küchentisch inklusive. Diese und 23 weitere Storys aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten zeigt kabel eins am Sonntag, 6. November 2016, um 20:15 Uhr in "Crazy USA - Die 25 verrücktesten Geschichten aus Amerika!". Wahl-Kalifornier Ralf Möller, USA-Korrespondent Stephan Strothe, Schauspielerin Brigitte Nielsen und Amerika-Fan Wolfgang Fierek sowie viele weitere Promis kommentieren die skurrilen Beiträge.



"Big, bigger, USA": Die Sendung gibt den Startschuss zu einer kabel eins-Themenwoche. Anlässlich der Präsidentenwahl widmet sich der Sender sechs Tage lang spannenden Fakten, schrägen Geschichten und packender Hollywood-Action aus Amerika.



"Big, bigger, USA: Die Themenwoche" von 6. bis 11. November 2016 bei kabel eins im Überblick:



Sonntag, 6. November 2016: 20:15 Uhr: "Crazy USA - Die 25 verrücktesten Geschichten aus Amerika!" 22:10 Uhr: "Abenteuer Leben am Sonntag" beschäftigt sich unter anderem mit dem "American Dream".



Montag, 7. November 2016, bis Freitag, 11. November 2016: 16:50 Uhr: "Abenteuer Leben täglich" mit Beiträgen über das Leben in den USA. 17:55 Uhr: "Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?" - Fünf Restaurants treten mit American-Food gegeneinander an.



Montag, 7. November 2016: 20:15 Uhr: "Projekt: Peacemaker" 22:45 Uhr: "Bad Boys II"



Mittwoch, 9. November 2016: 8:20 Uhr: "kabel eins Nachrichten Spezial - Ergebnisse US-Wahl" 20:15 Uhr: "Der Anschlag" 22:45 Uhr: "Ausnahmezustand"



Donnerstag, 10. November 2016: 20:15 Uhr: "Leg Dich nicht mit Zohan an" 22:25 Uhr: "8 Blickwinkel"



