Urdorf (ots) - Mit dem Neuen Grand Scenic, dem auf 400 km(1)

Reichweite aktualisierten Renault ZOE und dem Twingo GT präsentiert

Renault an der Auto Zürich Car Show 2016 nicht weniger als drei

Schweizer Premieren. Als weitere Highlights bekommen die Besucher den

Neuen Clio als 5-Türer, Grandtour und R.S. 220 TROPHY, wie auch den

Neuen Megane Grandtour zu sehen. Mit dem Megane GT, dem Captur, dem

Kadjar, dem Talisman Grandtour, dem Espace und dem Twizy zeigt

Renault einen eindrücklichen Überblick der jüngsten Modellpalette

Europas.



Nach der Weltpremiere vor wenigen Wochen in Paris stehen sie jetzt

bereits in Zürich. Auf die Markteinführung des Neuen Scenic Mitte

September folgt mit dem Neuen Grand Scenic Ende Jahr die längere,

ebenso dynamische Version des Kompaktvans. Als europäischer

Marktführer für Elektrofahrzeuge präsentiert Renault in Zürich den

100% elektrisch angetriebenen ZOE mit einer Neuheit, die es in sich

hat: Die Z.E. 40 Batterie ermöglicht eine Erweiterung der Reichweite

auf bis zu 400 km(1). Die dritte Schweizer Premiere, der Twingo GT,

steht für viel Dynamik, mit einer sportlichen Optik, einem satteren

Fahrwerk und einem noch agileren Antrieb.



Natürlich fehlen auch die neusten, bereits erhältlichen Modelle an

der Auto Zürich nicht. Renault stellt die gesamte Palette der

Crossover-Modelle aus, vom Captur über den Kadjar bis zum Espace. Bei

den Kombis stellt Renault den Talisman Grandtour, den Neuen Megane

Grandtour und den Neuen Clio Grandtour vor. Im sportlichen Segment

brillieren der Clio R.S. 220 TROPHY und der Megane GT, während der

Twizy mit dem 100% elektrischen Antrieb die In-People in der City

anspricht.



Die Schweizer Premieren und die aktuelle Modellpalette sind an der

Auto Zürich Car Show 2016, vom kommenden 10. bis 13. November, am

Stand von Renault (Halle 2) zu sehen.



Schweizer Premiere: Neuer Grand Scenic



Mit der vierten Generation des Neuen Scenic und des Neuen Grand

Scenic definiert Renault das Konzept des Kompaktvans neu. So wie der

erste Scenic 1996 in Europa eine eigene Fahrzeugklasse begründete,

kommt auch die Neuauflage zwei Jahrzehnte danach mit einer Fülle von

Innovationen auf den Markt, welche die Rolle des Scenic als Vorreiter

in seinem Segment fortschreiben.



Mit kraftvollem und emotionalem Design, höchster Variabilität,

modernsten Fahrerassistenzsystemen und hocheffizienten Antrieben hebt

sich der Trendsetter klar vom Wettbewerb ab. Vorbildliche Sicherheit,

hoher Komfort, üppig bemessenes Raumangebot und ausgeprägte

Innenraumvariabilität qualifizieren den Neuen Grand Scenic zum

vielseitigen Fahrzeug für Alltag und Freizeit.



Seine unverwechselbare, emotionale Formensprache macht den Neuen

Grand Scenic zur absoluten Ausnahmeerscheinung in der

Kompaktvan-Klasse. Das Design der vierten Modellgeneration besticht

durch seine athletische Schulterpartie, die weit nach vorne gerückte,

dreigeteilte Panorama-Windschutzscheibe, die markant geschwungene

Fensterlinie und die serienmässigen 20-Zoll-Räder.



Unter der dynamischen Karosserie überzeugt die Neuauflage mit

klassischen Scenic Tugenden wie dem überragenden Platzangebot für

Passagiere und Gepäck und dem variablen Innenraumkonzept. Mit dem

modularen One-Touch-System lässt sich der komfortable Familienfreund

per Fingertipp zum praktischen Transporter für grosses Gepäck

verwandeln. Wie schon sein Vorgänger steht auch der Neue Grand Scenic

wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen im Angebot.



Ausstattungen wie das Online-Multimediasystem R-LINK 2 mit dem

grossen, hochformatigen 8,7-Zoll-Touchscreen, das farbige Head-up

Display im Cockpit und der Easy-Park-Assistent sorgen für ein

Komfortniveau, das sich an höheren Fahrzeugklassen orientiert. Zu den

Annehmlichkeiten an Bord zählt ausserdem das Renault MULTI-SENSE

System, mit dem der Fahrer Innenraumambiente und Fahrerlebnis

individuell regeln kann. Unter anderem bietet der Neue Grand Scenic

als einziges Fahrzeug in seinem Segment den Notbremsassistenten mit

Fussgängererkennung (AEBS, Active Emergency Braking System)

serienmässig an - und zwar auf sämtlichen Modellversionen.



Schweizer Premiere: Renault ZOE mit 400 km(1) Reichweite



Renault präsentiert an der Auto Zürich Car Show die neue

Topvariante des 100% elektrisch angetriebenen ZOE, die mit bis zu 400

Kilometer(1) nahezu die doppelte Reichweite der ersten Version

erzielt. Möglich macht diese Reichweitensteigerung eine neu

entwickelte Lithium-Ionen-Batterie mit höherer Energiedichte. Trotz

der um 19 kWh auf 41 kWh gestiegenen Kapazität und 22 Kilogramm

Mehrgewicht, kommt der Stromspeicher im gleichen Gehäuse unter wie

die weiterhin angebotene Standardbatterie.



Dank des patentierten Ladesystems Caméléon® verfügt der ZOE mit

der neuen Z.E. 40 Batterie über die gleiche Flexibilität beim

«Stromtanken» wie sein Schwestermodell. Die Schnellladung an einer

400-Volt-3-Phasen-Drehstrom-Station (AC) mit 32 Ampere Ladestrom und

22 kW Ladeleistung auf 80 Prozent der Ladekapazität ist in rund 1:45

Stunden möglich (ZOE mit Standardbatterie: 1:00 Stunde). Um

zusätzliche Reichweite von rund 80 Kilometer zu erzielen, genügt ein

«Zwischenstopp» an einer Ladesäule von lediglich 30 Minuten.



Darüber hinaus erleichtert Renault für die ZOE Besitzer mit den

neuen Services Z.E. Trip und Z.E. Pass den Zugang zur europaweiten

Ladeinfrastruktur.



In der Schweiz kann der Renault ZOE mit der neuen Batterie Z.E. 40

ab sofort in zwei Ausstattungs-Niveaus bestellt werden: als INTENS

und als SWISS EDITION. Der Preis: ab CHF 26ʼ200.- für den ZOE

INTENS, ab CHF 29'300.- für die Topversion ZOE SWISS EDITION, die

unter anderem mit Ledersitzen und dem BOSE Soundsystem aufwartet.

Hinzu kommt die Batteriemiete (mit Z.E. 40 Batterie ab CHF

89.-/Monat).



Schweizer Premiere: Renault Twingo GT



Das Konzept an sich, mit dem hinten eingebauten Motor und

Heckantrieb, machte den Neuen Twingo vor etwas mehr als zwei Jahren

zum Star am Automobilsalon Genf. Jetzt folgt in Zürich der nächste

«Coup»: Renault präsentiert mit dem Twingo GT eine Version, die das

Raumangebot im Twingo, seine kompakten Abmessungen und seine

Qualitäten in der City mit äusserst sportlichen Attributen

anreichert.



Natürlich bleibt auch der Twingo GT ein besonders wendiges

Fahrzeug, das allem voran in und um die City zu Hause ist. Die

Ingenieure von Renault und Renault Sport legten am Motor Hand an,

ohne den Hubraum des 898 cm3 Dreizylindermotors zu verändern. Die

Verlegung der Luftzuführung vom Innern des Radkastens an die

Aussenseite des Kotflügels (hinten links) ermöglichte eine höhere

Drehzahl des Turboladers. Nebst weiteren technischen Massnahmen

passten die Ingenieure das Kennfeld der Motorelektronik an. Das

Resultat sind eine Leistung von 80 kW (110 PS) und ein Drehmoment von

170 Nm.



Härtere Stossdämpfer, stärker vorgespannte Federn, ein grösser

dimensionierter vorderer Querstabilisator, die um 20 mm tiefer

gelegte Karosserie, die Anpassung der elektronischen Steuerung von

Lenkung und ESP, 17'-Felgen vom Typ Twin'Run und Yokohama

BluEarth-Reifen sorgen dafür, dass sich die Agilität des Motors

präzis und in höchst dynamische Fahreigenschaften umsetzen lässt.



Optisch inspiriert sich der neue Twingo GT am Konzeptfahrzeug

Twin'Run, unter anderem mit den gleichnamigen Felgen, dem seitlichen

Lufteinlass, dem angepassten Heckdiffusor mit Platz für die beiden

Auspuff-Endrohre und der neu erhältlichen Karosseriefarbe

Orange-Piment (nebst Gris Lunaire, Noir Profond und Blanc Glacier).



Der neue Renault Twingo GT ist ab 1. November 2016 bei den

Schweizer Renault Händlern bestellbar. Preis: ab CHF 19'900.-



(1)Wert gemäss NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Individuelle

Fahrweise, Geschwindigkeit, Aussentemperatur, Topografie, Zuladung

und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die

tatsächliche Reichweite.



* * *



Die Medienmitteilungen und Bilder befinden sich zur Ansicht

und/oder zum Download auf der Renault Medien Seite:

www.media.renault.ch.



Originaltext: Renault Suisse SA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001483

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001483.rss2



Medienkontakte:



Laurent Burgat, Direktor Kommunikation

laurent.burgat@renault.ch / Tel. +41 44 777 02 48



Florence Ensmann, Kommunikationsattachée

florence.ensmann@renault.ch / Tel. +41 44 777 02 28



Renault Suisse SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf

www.media.renault.ch