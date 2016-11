Es ist wie so oft: Eigentlich sind die heute Früh gemeldeten Quartalsergebnisse von adidas tadellos. Aber es gibt eben Haare in der Suppe, die deswegen schwer wiegen, weil die Erwartungshaltung (zu?) hoch war und der Kurs sich mit einer knappen Verdoppelung seit Jahresbeginn derart stark entwickelt hatte, dass man bei Gewinnmitnahmen nicht so zimperlich ist. Das Problem dabei:

Wenn diese Abgaben nicht aufgeholt werden, kippt auch das charttechnisch positive Bild, indem sich ein vollendetes Doppeltopp (siehe Chart unten) vor die zuvor strahlende Sonne des Aufwärtstrends schiebt. Und dann würde nicht nur die leichte Enttäuschung ob der Perspektiven für das kommende Jahr, sondern auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...