Das Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen für das dritte Quartal von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe mit deutlicheren Verbesserungen gerechnet, doch der Spezialpumpenhersteller habe nicht viel anders abgeschnitten als in den Vorquartalen, schrieb Analyst Karsten Iltgen in einer Studie vom Donnerstag. Zudem hätte er es lieber gesehen, wenn das Unternehmen die Jahresziele schlichtweg gekürzt hätte, statt sie als ambitioniert zu bezeichnen und damit die Hoffnung am Leben zu halten. Längerfristig sollte die Aktie von der Branchenkonsolidierung sowie von möglichen Übernahmeplänen der Busch-Familie profitieren./ajx/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0109 2016-11-03/13:36

ISIN: DE0006916604