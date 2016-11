Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten nicht ganz so überzeugt wie in den Vorquartalen, schrieb Analyst Markus Friebel in einer Studie vom Donnerstag. Er blieb aber unter anderem aufgrund des attraktiven Bewertungsniveaus und der Dividendenpolitik bei seiner Kaufempfehlung./ag/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0123 2016-11-03/13:55

ISIN: DE000PSM7770