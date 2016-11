Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 9 Euro belassen. Ergebnisseitig habe der Bericht für das dritte Quartal seine Erwartungen erfüllt, jene des Marktes sogar leicht übertroffen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Donnerstag. Insgesamt mangele es ihm bei der Aktie des Stahlhändlers aber an kurzfristigen Kurstreibern./tih/ajx

ISIN: DE000KC01000