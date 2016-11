Nach der Entlassung des Chefhistorikers von Volkswagen schaltet sich nun auch der Betriebsrat ein. Der fordert eine neue Untersuchung über die Verwicklungen des Audi-Vorgängers in der NS-Zeit.

Die Aufarbeitung der NS-Verstrickungen bei Audi sorgt im VW-Konzern weiterhin für Verstimmungen. So fordert der einflussreiche Betriebsrat vom Konzern eine neue, unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen zur Rolle des Audi-Vorgängers Auto Union im Nationalsozialismus. Anlass sei die Kritik des kürzlich aus dem Konzern ausgeschiedenen Chefhistorikers Manfred Grieger an einer von Audi selbst in Auftrag gegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...