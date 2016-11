Brexit heißt Brexit, sagt Großbritanniens Premierministerin gern. Ein Gericht sieht das anders: Über den Austritt aus der EU muss das Parlament entscheiden, nicht das Volk oder die Regierung. Was Sie jetzt wissen müssen.

Eine politisch so explosive Entscheidung haben die Richter am Londoner High Court vielleicht noch nie getroffen. Premierministerin Theresa May darf Großbritannien nach dem Brexit-Referendum vom 23. Juni nicht einfach aus der EU führen, wenn das Parlament nicht zustimmt. Manch ein EU-Gegner sieht die britische Demokratie bereits vor dem Untergang, die Regierung ist "enttäuscht" über den Richterspruch. Das letzte Wort in Sachen Brexit scheint noch nicht gesprochen.

Wie und wann geht es jetzt weiter, die Brexit-Verhandlungen sollten doch im März schon beginnen?

Das kann trotzdem klappen, aber sicher ist es nicht. Eine Regierungssprecherin sagte am Donnerstag, man habe "nicht vor, sich davon vom Zeitplan abbringen" zu lassen. Am Freitag telefoniert May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Am Montag will die Regierung ihre Einschätzung dem Parlament vortragen, May selbst ist auf Reisen. Das Berufungsgericht wird sich voraussichtlich Anfang Dezember mit dem Fall befassen und Anfang Januar entscheiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...