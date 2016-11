Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe starke Resultate für die ersten neun Jahresmonate veröffentlicht, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Er hob daraufhin seine operativen Schätzungen (FFO) für die Jahre 2016 und 2017 an. Das dennoch niedrigere Kursziel erklärte er mit Anpassungen an seiner Bewertungsskala./tih/mis

