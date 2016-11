Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstag klar nachgegeben. Eine Reihe von Anleiheemissionen habe die Kurse von Staatspapieren in Europa belastet, hieß es aus dem Handel. Vor diesem Hintergrund haben Konjunkturdaten keinen Einfluss genommen. In allen Laufzeiten haben die heimischen Staatsanleihen Kursverluste verbucht.Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...