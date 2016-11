Die Fronten im Konflikt zwischen den Wettbewerbshütern der EU-Kommission und Google verhärten sich. Der Konzern wies die jüngsten Vorwürfe zur Shopping-Suche zurück. Ärger gibt es auch bei zwei weiteren Verfahren.

Google weist die Vorwürfe der EU-Kommission, die Shopping-Suche des Internet-Konzerns benachteilige Wettbewerber, weiterhin zurück. In einer Antwort auf die aktualisierten Beschwerdepunkte der Brüsseler Behörde bekräftigte Google, das Vorgehen sei im Interesse der Nutzer und verzerre den Wettbewerb nicht. Die Kommission wirft Google vor, in der Shopping-Suche eigene Dienste zu bevorzugen und damit Konkurrenten wie Preissuchmaschinen zu benachteiligen. In letzter Konsequenz können am Ende des Verfahrens eine Milliarden-Strafe und Auflagen für das Geschäftsmodell stehen.

Google kritisiert unter anderem, die Kommission berücksichtige ...

