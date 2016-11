Donald Trump brüstet sich gerne mit geschäftlichen Erfolgen und will die USA regieren wie seine Firmen. Doch die Pleite eines seiner Hotels kratzt erneut am Ruf des Unternehmers - finanziell schadet es ihm aber kaum.

Das Gebäude ist beeindruckend: 65 Stockwerke hoch, die Zimmer mit elegantem cremefarbenen und schwarzem Interieur ausgestattet und die Betten mit italienischem Bellino-Leinen versehen. An der Spitze des höchsten Wohnkomplexes Kanadas prangt in gigantischen Lettern eine Name: Donald Trump. Das Luxushotel im Herzen Torontos ist ein potentes Symbol für die Macht des weltweiten Trump-Imperiums. Und es ist seit diesem Dienstag pleite.

Die Insolvenz des Trump International Hotel & Tower Toronto ist nur das jüngste Beispiel, was sich hinter der vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sorgsam aufgebauten Fassade des glitzernden Selfmade-Milliardärs tatsächlich verbirgt: Eine ...

