Die Commerzbank hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Ein enttäuschendes drittes Quartal und der gedämpfte Ausblick auf das letzte Jahresviertel zeigten, dass sich der zuletzt gewinnbringende Effekt steigender Stahlpreise wieder umkehre, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Donnerstag. Er passte sein Kursziel an die von ihm gesenkten operativen Gewinnschätzungen und die Verwässerung durch eine jüngst ausgegebene Anleihe an./tih/ck

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0160 2016-11-03/18:17

ISIN: DE000KC01000