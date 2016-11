Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kronberg im Taunus (pta041/03.11.2016/19:05) - Value Management & Research AG

(VMR AG) - Übernahme der Deutschen Direktanlage AG (DDAG), VMR AG

beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Kaufpreisfinanzierung



Kronberg, den 03.11.2016 - Der Vorstand der VMR AG hat einen Vertrag zur

Übernahme von bis zu 100% der Aktien an der Deutschen Direktanlage AG (DDAG)

, Berlin, einer online Fondsplattform, geschlossen. Durch die Übernahme und

Integration erwartet der Vorstand der VMR AG ab dem Geschäftsjahr 2017 einen

zusätzlichen Ertrag auf EBITDA Basis in Höhe von ca. EUR 0,20 Mio, was einer

Steigerung gegenüber der bisherigen Unternehmensplanung von ca. 25% entspricht.

Außerdem hat der Vorstand der VMR AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR

2.406.590,00 um bis zu EUR 200.000 auf bis zu EUR 2.606.590 im Wege einer

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden

anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 ("Neue Aktien") zu

erhöhen. Der Bezugspreis wurde vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des

Aufsichtsrats der Gesellschaft auf EUR 2,75 festgesetzt.



Die Bezugsfrist läuft vom 08. November 2016 bis einschließlich 21. November

2016. Einzelheiten ergeben sich aus dem im Bundesanzeiger am 07.November 2016

veröffentlichten Bezugsangebot sowie auf der Internetseite unter

www.vmr-group.de.



Die Kapitalerhöhung soll zur Teil-Finanzierung des geplanten Erwerbs der

Deutsche Direktanlage AG (DDAG), Berlin, dienen. Nach Vollzug der Übernahme

ist die Verschmelzung mit der online Discount- und Investmentfonds Plattform

www.4free.de am Standort Hamburg geplant.



Value Management & Research AG

Der Vorstand

ISIN: DE000A1RFHN7



(Ende)



Aussender: Value Management & Research AG

Adresse: Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Eugen Fleck

Tel.: +49 6173 3246839

E-Mail: efleck@vmr.de

Website: www.vmr.de



ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



