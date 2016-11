MADRID (dpa-AFX) - Fünf Tage nach dem gewonnenen Parlamentsvotum hat der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy sein neues Kabinett vorgestellt. Dieses setzt sich weiterhin aus 13 Ministerien zusammen. Sechs von ihnen sind neu besetzt, fünf werden von Frauen geleitet. Außenminister wird der derzeitige spanische EU-Botschafter Alfonso Dastis (61), für Inneres ist ab sofort der andalusische Politiker Juan Ignacio Zoido (59) zuständig, der frühere Bürgermeister von Sevilla.

Der konservative Rajoy präsentierte die Namen am Donnerstagabend im Zarzuela-Palast in Madrid König Felipe VI., der den 61-Jährigen am Montag bereits vereidigt hatte. Zuvor war Rajoy zehn Monate lang nur geschäftsführend im Amt gewesen. Nach einer langen politischen Blockade hatte er am Samstag schließlich eine entscheidende Abstimmung im Parlament gewonnen und steht jetzt einer Minderheitsregierung vor.

Im Dezember hatte sich nach der Parlamentswahl eine Pattsituation ergeben, die auch durch eine zweite Wahl im Juni nicht gelöst werden konnte. Erst ein Einlenken der sozialistischen Partei (PSOE) brachte den Durchbruch. Das Kabinett soll am Freitag vom König vereidigt werden./cfn/DP/he

