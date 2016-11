ISIN Name



CA37945M2004 GLOBAL HUNTER CORP.

CA53227K1012 LIGHTSTREAM RESOURCES LTD

CA5503443031 LUNA GOLD CORP.

CA83306V1085 SNIPER RESOURCES

CA98376P1045 XMET INC.

DE000A0EQWK9 ADINOTEC AG

US2862022058 ELEPHANT TALK COM.DL-,001

US41754V1035 HARVEST NAT. DL-,01