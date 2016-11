Independent Research hebt Vonovia auf 'Halten' - Ziel 36 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Vonovia nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 36 Euro angehoben. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kennziffer FFO 1 habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an. Das Bewertungsniveau der Aktien sei nach dem Kursrückgang wieder deutlich moderater.

Warburg Research hebt Qiagen auf 'Buy' und Ziel auf 26,50 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Qiagen nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23,80 auf 26,50 Euro angehoben. Der Gendiagnostik- und Biotech-Konzern habe mit seinen Umsätzen und Ergebnissen im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Donnerstag. Zudem habe Qiagen sein Effizienzprogramm gestartet und rechne für 2017 mit einer Wachstumsbeschleuigung. Deshalb, und weil Huwald sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschob, stieg auch das Kursziel.

Berenberg senkt Evonik auf 'Hold' und Ziel auf 29 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Evonik vor Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 33 auf 29 Euro gesenkt. Als Grund nannte Analyst Andrew Heap in einer Studie vom Donnerstag den Preisverfall bei der für den Chemiekonzern wichtigen Aminosäure Methionin. Dies dürfte kein vorübergehendes Phänomen, sondern den steigenden Überkapazitäten in der Branche geschuldet sein. Allerdings stütze die günstige Bewertung die Aktie.

Commerzbank hebt Ziel für Beiersdorf auf 88 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen für das dritte Quartal von 85 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe umsatzseitig positiv überrascht und die Margenziele erhöht, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte hob seine Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) um drei Prozent an.

Morgan Stanley hebt Ziel für Lufthansa auf 9,20 Euro - 'UW'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal von 8,75 auf 9,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Entwicklung des Passagebereichs sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Studie vom Donnerstag. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Fluggesellschaft der Jahre 2016 und 2017 deutlich.

Goldman hebt Ziel für Hugo Boss auf 54 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen zum dritten Quartal von 45 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Modekonzerns habe er seine Ergebnisprognosen für das Gesamtjahr 2016 erhöht, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Donnerstag. Da für Boss aber kein Gewinnwachstum in Sicht sei, bleibe er bei seiner Verkaufsempfehlung.

Deutsche Bank senkt Ziel für Norma Group auf 48 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen von 51 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Verbindungstechnik-Unternehmens habe einmal mehr ein geringes Wachstum aus eigener Kraft aufgezeigt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Donnerstag. Es seien Zukäufe notwendig.

Baader Bank senkt Ziel für Symrise auf 70 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen für das dritte Quartal von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet starke organische Wachstum zeige, dass die Diversifizierungsstrategie über das Aromen- und Duftstoffegeschäft hinaus Früchte trage, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte überarbeitete seine Schätzungen marginal und sieht die Aktie weiterhin als attraktives Investment für Anleger auf der Suche nach einer defensiven Wachstumsstory.

Commerzbank senkt Ziel für Pfeiffer Vacuum auf 110 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen von 112 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wegen der etwas vorsichtigeren Aussagen des Spezialpumpenherstellers zum Geschäftsmix und zur Preisgestaltung habe er seine Annahmen für 2016 und danach reduziert, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Donnerstag. Das dritte Quartal sei mit Blick auf die Bruttomargen und den Auftragseingang schwächer ausgefallen als erwartet.

Jefferies senkt Ziel für United Internet auf 51 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für United Internet vor Zahlen von 57 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekommunikations- und Internetkonzern dürfte zwar erneut über einen starken Kundenzuwachs berichten, doch sollte dies kurzfristig zulasten des operativen Ergebnisses gegangen sein, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer Studie vom Donnerstag. Die Kosten für den Kundenfang habe er in seinen gesenkten Ergebnisprognosen für 2016 berücksichtigt.

