FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat am Donnerstag den Ausblick für die Deutsche Bank auf negativ genommen. Die Einstufung für die Langfristpapiere des Konzerns bleibt bei A-. Die Experten begründen die neue Perspektive mit einem flauen Geschäftsumfeld, vor allem in Europa, aber auch in der Region Asien-Pazifik. Dieses erschwere es der Bank, Einnahmen aufzubauen und damit während des Jahres 2017 auch das Kapital, das für die Strategie bis 2020 erforderlich ist. Um das Rating A- zu halten, müsse die Bank eine bessere Generierung von Einnahmen nachweisen.

November 03, 2016 16:34 ET (20:34 GMT)

