Bielefeld (ots) - Wenn niedrig bezahlte Arbeiter in der Lebensmittelindustrie fordern, dass das tägliche Anziehen der vorgeschriebenen, hygienisch einwandfreien Kleidung im Betrieb zur Arbeitszeit zählt, ist das in Ordnung. Bei Polizisten sieht das anders aus: Wer Geld dafür verlangt, dass er sich seine Koppel mit Pistole, Pfefferspray und Handschellen umschnallt, hat jeden Bezug dazu verloren, wie es heute in Teilen der Arbeitswelt aussieht. Unbezahlte Überstunden, immer mehr Aufgaben bei gleicher Arbeitszeit, Vollzeitstellen, die eine Familie kaum noch ernähren - das ist der Alltag vieler Menschen. Da erscheint es unsensibel und kleinkariert, wenn jemand mit lebenslang gesichertem Einkommen das Gericht mit einem solchen Ansinnen bemüht.



