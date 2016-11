Die Credit Suisse hat für das dritte Quartal einen kleinen Gewinn ausgewiesen. Dieser war nur durch den Verkauf einer teuren Immobilie möglich.

Ein Jahr nach dem Start des Konzernumbaus dauert die Durststrecke für die Credit Suisse an. Nur dank des Verkaufs von Tafelsilber schrammte die zweitgrößte Schweizer Bank im dritten Quartal an einem Verlust vorbei. Angesichts des lahmenden operativen Geschäfts drückt Konzernchef Tidjane Thiam bei den Sparmaßnahmen aufs Tempo. Insbesondere die Händler, die früher auf Händen getragen wurden, müssen mit weiteren Einschnitten rechnen. "Wir habe auf unserer Reise immer noch einen langen Weg vor uns", sagte Thiam am Donnerstag. "Aber wir sind auf dem richtigen Kurs." Um 95 Prozent sank der Gewinn im Jahresvergleich, unter dem Strich blieben 41 Millionen Franken. Nur der Verkauf eines denkmalgeschütztes Hauses an der Zürcher Bahnhofstrasse, der der Bank 346 Millionen Franken in die Kasse spülte, bewahrte das Institut vor roten Zahlen. Im Geschäft mit reichen Privatkunden sammelte die Bank zwar weiter kräftig neues Geld ein, allerdings verdient Credit Suisse daran...

