Die Exporte der EU von Obst und Gemüse an Kanada beliefen sich 2015 auf insgesamt 78.673 Tonnen im Wert von 95 Millionen EUR, wovon 28.173 Tonnen Gemüse und 66.758 Tonnen Obst waren, so Daten es Europäischen Amtes für Statistiken, Eurostat, weitergeleitet von FEPEX. Bildquelle: Shutterstock.com Die Exporte von Kanada an die EU beliefen sich auf 1.779 Tonnen, also praktisch...

Den vollständigen Artikel lesen ...