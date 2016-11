Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



MEWA Textil-Service hat den PR-Bild Award 2016 gewonnen. Das preisgekrönte Foto des Unternehmens aus Wiesbaden zeigt zwei Bauarbeiter, die auf einem Gerüst extrem riskanten Sport treiben. Der Textil-Hersteller produzierte das Bild im Rahmen einer Kommunikationskampagne für die Produktlinie 'MEWA Dynamic Construct'. Mit dem Siegermotiv setzte sich MEWA gegen rund 1.500 Bewerbungen durch. Der PR-Bild Award wird alljährlich von der dpa-Tochter news aktuell für herausragende Fotografie von Unternehmen und PR-Agenturen vergeben.



Unternehmenssprecherin Vanessa Jung nahm heute Abend vor 300 geladenen Gästen im Internationalen Maritimen Museum Hamburg den Preis entgegen. Überreicht wurde die Trophäe von Peter Kropsch, der ab Februar 2017 als Vorsitzender der Geschäftsführung an der Spitze der Deutschen Presse-Agentur (dpa) steht. Das Foto mit dem vollständigen Titel "MEWA Dynamic Construct. Offizieller Ausrüster für mehr Bewegungsfreiheit" überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil. Fotografiert hat es Jann Klee.



"Eine großartige Kampagne von MEWA", sagte Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des begehrten Branchenpreises. "MEWA hat es geschafft, Arbeits- und Schutzbekleidung außerordentlich dynamisch und spektakulär in Szene zu setzen. Wir sehen Bauarbeiter die alles geben, die schnell sind, die sich auspowern in luftiger Höhe. Eine tolle Story. Rasant und energiegeladen fotografiert. Alles sehr realistisch und weit ab von künstlicher Instagram-Optik. Ein würdiges Siegerbild", so Edith Stier-Thompson weiter.



Insgesamt hat news aktuell am Abend Bilder aus acht Kategorien ausgezeichnet. Darunter mit dem Motiv "13 Sterne am Gipfel - Bietschhorn" von Lightandsummits das PR-Bild des Jahres aus der Schweiz. TV-Moderatorin Jule Julia Gölsdorf überreichte zusammen mit news aktuell-Sprecher Jens Petersen die Preise der einzelnen Kategorien. Jule Julia Gölsdorf moderiert die Nachrichten auf n-tv und führt durch das TV-Magazin "Mein Nachmittag" sowie "BINGO - Die Umweltlotterie" im NDR. Medienpartner des PR-Bild Awards ist das Magazin pressesprecher. Unterstützt wurde der Abend von den Sponsoren CATWALK, Hotel Crowne Plaza Hamburg - City Alster und Teehaus Ronnefeldt.



Alle Gewinnerbilder: www.pr-bild-award.de



Die Gewinner im Detail:



DAS PR-BILD DES JAHRES 2016



"MEWA Dynamic Construct. Offizielle Ausrüstung für mehr Bewegungsfreiheit" Eingereicht von MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG Foto: Jann Klee



KATEGORIE NGO



Platz 1 Lesbos - Friedhof der Rettungswesten DRK-Sachsen Landesverband e.V. Foto: Kai Kranich



Platz 2 Kinderarbeiter waschen Kleider am Yamunafluss in Nordindien Save the Children Foto: Hedinn Halldorsson



Platz 3 Goldabbau in Burkina Faso: Im Stollen Fastenopfer Foto: Meinrad Schade



KATEGORIE SOCIAL MEDIA



Platz 1 Fix Spiegelei von Knorr ad publica Public Relations GmbH Foto: ad publica



Platz 2 DPD Winter is coming DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG Foto: Frank Rickert



Platz 3 Der Mannschaft KARKALIS COMMUNICATIONS GMBH Foto: Dr. Lisa DeBruine



KATEGORIE TOURISMUS UND FREIZEIT



Platz 1 13 Sterne am Gipfel - Bietschhorn Lightandsummits Foto: Marcel Grichting



Platz 2 Werksschwimmbad 2015 Stiftung Zollverein Foto: Jochen Tack



Platz 3 Island - die Insel aus Feuer und Eis piroth.kommunikation GmbH & Co. KG Foto: Eva Anderl



Platz 3 Frühlingsgeschichten feinefluchten powered by B.A.R.T.L. GmbH Foto: Holger Bartl



KATEGORIE SPORTS UND HEALTH



Platz 1 Totally relaxed - Juffing Hotel & Spa/ Tirol MAROundPARTNER GmbH Foto: Stefan Thaler



Platz 2 Danny Mac Askill GoPro Cascadia Shot GoPro GmbH Foto: Markus Fischer



Platz 3 David Behre, Weltmeister 400m BP Europa SE Foto: Jon Challicom



KATEGORIE UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION



Platz 1 1.000 Tonnen Verantwortung Rittal GmbH & Co. KG Foto: Michael Koch



Platz 2 WISAG Aviation: Die Herausforderung immer im Blick / Ready for Take-off WISAG Aviation Service Holding Foto: Christian Schlüter



Platz 3 Kärcher unterstützt Reinigung des Globen in Stockholm Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Foto: Johan Marklund



KATEGORIE EVENT UND MESSE



Platz 1 Köln möbliert far.consulting Foto: Karsten Jipp



Platz 2 Camp Area 2016 pro-log GmbH Bad Kissingen Foto: Alen Grdic



Platz 3 Überlänge Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH Foto: Carsten Gumprecht



KATEGORIE PRODUKTFOTO



Platz 1 MEWA Dynamic Construct. Offizielle Ausrüstung für mehr Bewegungsfreiheit MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG Foto: Jann Klee



Platz 2 F703 SENNHEISER × FREITAG - HIGH FIDELITY × HIGH INDIVIDUALITY FREITAG lab. ag Foto: tinygiant.ch



Platz 3 Fleisch in rustikaler Inszenierung skipp communications ag Foto: Dirk Frischknecht



KATEGORIE PORTÄT



Platz 1 Zukunft in Trümmern humedica e. V Foto: Christoph Jorda



Platz 2 Schmerzfrei!? FH Aachen, Stabsstelle für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Foto: Thilo Vogel



Platz 3 ALL IS LOVE (A tribute to Lee "Scratch" Perry) dreamis GmbH Foto: Pit Buehler



Platz 3 Man In The Mirror Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH Foto: Thai Hoang



PR-BILD DES JAHRES 2016 SCHWEIZ



13 Sterne am Gipfel - Bietschhorn Lightandsummits Foto: Marcel Grichting



Jury des PR-Bild Award



Matthias Ackeret (Chefredaktor, "persönlich") Frank Behrendt (Senior Advisor, fischerAppelt AG) Alessandro della Valle (Fotografen-Chef, Keystone) Boris Entrup (Make-up Artist, Maybelline New York) Klemens Ganner (Geschäftsführer, APA-PictureDesk GmbH) Lars Haider (Chefredakteur, Hamburger Abendblatt) Michaela Herold (Leitung Bildredaktion, DER SPIEGEL) Hans-Peter Junker (Chefredakteur, VIEW) Markus Peichl (Vorsitzender des Vorstands, LeadAcademy für Medien) Harald Schneider (Leiter Bildredaktion, APA) Frank Stadthoewer (Geschäftsführer, news aktuell GmbH) Ingo Taubhorn (Kurator, Haus der Photographie/Deichtorhallen Hamburg) Hilkka Zebothsen (Chefredakteurin, pressesprecher / Helios Media GmbH)



Veranstaltungsort:



Internationales Maritimes Museum Hamburg Kaispeicher B, Koreastraße 1, 20457 Hamburg



Medienpartner: pressesprecher www.pressesprecher.com



Sponsoren: CATWALK Hotel Crowne Plaza Hamburg - City Alster Teehaus Ronnefeldt



Über news aktuell



Unter den drei starken Marken ots, zimpel und studio macht die dpa-Tochter news aktuell die Kommunikation von Unternehmen und Organisationen besser und erfolgreicher. Das Netzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für PR-Inhalte her. Die PR-Software zimpel bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Der Produktionsservice studio stellt wirkungsvolle Inhalte her und macht Unternehmensstories erlebbar.



Betreuende Agentur: SOCIETY RELATIONS & Communications Brita Segger Mundsburger Damm 2 22087 Hamburg Telefon: +49 40 648 38 777 segger@society-relations.de



OTS: news aktuell GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6344 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6344.rss2



Pressekontakt: news aktuell GmbH - Ein Unternehmen der dpa-Gruppe Jens Petersen Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: + 49 40 4113-32843 petersen@newsaktuell.de