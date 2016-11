Einem US-Fernsehbericht zufolge fürchtet die amerikanische Regierung eine Cyber-Attacke am 8. November, dem Tag der Präsidentschaftswahl. Demnach sind mehrere Varianten eines Angriffs denkbar. Ursprungsland sei Russland.

Vor einem Monat positionierten sich die US-Geheimdienste: Die Hacks von E-Mail-Konten wie denen der Demokratischen Partei seien von der russischen Regierung angeleitet worden. Dessen sei sich die Gemeinschaft der Geheimdienste sicher. Seit Wochen veröffentlicht etwa die Enthüllungsplattform Wikileaks regelmäßig E-Mails aus der jüngeren Vergangenheit von John Podesta, dem Wahlkampf-Chef der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Wikileaks-Gründer Julian Assange hat Verbindungen zur russischen Regierung in einem Interview zurückgewiesen.

Laut einem Bericht des US-Fernsehsenders NBC glaubt die US-Regierung nun jedoch an weitere Attacken, die den Wahlkampf beeinflussen könnten. Die Aufmerksamkeit gilt vor allem dem Wahltag am 8. November und als mögliches Ursprungsland gilt Russland - aber auch andere Angreifer werden nicht ausgeschlossen. Das Weiße Haus und das Heimatschutzministerium bereiteten die Verteidigung gegen mögliche Cyber-Angreife vor, so der Sender.

Mehrere Szenarien werden demnach für möglich gehalten. ...

