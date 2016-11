FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 4. November:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Dienste 10/16 07:00 CH: Richemont Halbjahreszahlen 07:00 D: Evonik Q3-Zahlen (Call 11.00 h) 07:00 D: Rhön-Klinikum 9Monatszahlen 07:00 D: Commerzbank Q3-Zahlen (Call 10.30 h) 07:00 F: LafargeHolcim Q3-Zahlen 07:15 D: DIC Asset 9Monatszahlen 07:30 A: Erste Group Bank 9Monatszahlen 07:30 D: BMW Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 09:00 D: Air Berlin Verkehrszahlen 10/16 09:45 I: PMI Dienste 10/16 09:50 F: PMI Dienste 10/16 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 10/16 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 10/16 (endgültig) 11:00 EU: Erzeugerpreise 09/16 13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/16 13:30 USA: Handelsbilanz 09/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Andritz Q3-Zahlen GB: International Airlines Group (IAG) Verkehrszahlen 10/16 I: Intesa Sanpaolo Q3-Zahlen I: Telecom Italia Q3-Zahlen J: Suzuki Halbjahreszahlen NL: Philips Capital Markets Day EU: Moody's Ratingergebnis Belgien, EU, Ungarn EU: Fitch Ratingergebnis Litauen, Niederlande SONSTIGE TERMINE D: Volkswagen AG - außerplanmäßiger Aufsichtsrat Die Sitzung dient nach dpa-Informationen der Vorbereitung der planmäßigen Aufsichtsratssitzung am 18. November, bei der die Investitionen des Konzerns bis 2021 verabschiedet werden 09:00 D: Sitzung der sogenannten Einigungsstelle zum geplanten Stellenabbau bei General Electric in Mannheim 10:30 D: VDMA stellt IMPULS-Studie "Digital-vernetztes Denken in der Produktion" vor, Frankfurt 11:00 D: Pk FTI Touristik zum Sommerprogramm 2017, München 14:00 D: Pk Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zu Ergebnissen der November-Steuerschätzung HINWEIS RU: Feiertag, Börse geschlossen

