FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 10. November:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Dienste 10/16 07:00 CH: Richemont Halbjahreszahlen 07:00 D: Evonik Q3-Zahlen (Call 11.00 h) 07:00 D: Rhön-Klinikum 9Monatszahlen 07:00 D: Commerzbank Q3-Zahlen (Call 10.30 h) 07:00 F: LafargeHolcim Q3-Zahlen 07:15 D: DIC Asset 9Monatszahlen 07:30 A: Erste Group Bank 9Monatszahlen 07:30 D: BMW Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 09:00 D: Air Berlin Verkehrszahlen 10/16 09:45 I: PMI Dienste 10/16 09:50 F: PMI Dienste 10/16 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 10/16 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 10/16 (endgültig) 11:00 EU: Erzeugerpreise 09/16 13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/16 13:30 USA: Handelsbilanz 09/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Andritz Q3-Zahlen

FREITAG, DEN 4. NOVEMBER 2016

GB: International Airlines Group (IAG) Verkehrszahlen 10/16

I: Intesa Sanpaolo Q3-Zahlen I: Telecom Italia Q3-Zahlen J: Suzuki Halbjahreszahlen NL: Philips Capital Markets Day

EU: Moody's Ratingergebnis Belgien, EU, Ungarn EU: Fitch Ratingergebnis Litauen, Niederlande

SONSTIGE TERMINE D: Volkswagen AG - außerplanmäßiger Aufsichtsrat Die Sitzung dient nach dpa-Informationen der Vorbereitung der planmäßigen Aufsichtsratssitzung am 18. November, bei der die Investitionen des Konzerns bis 2021 verabschiedet werden 09:00 D: Sitzung der sogenannten Einigungsstelle zum geplanten Stellenabbau bei General Electric in Mannheim 10:30 D: VDMA stellt IMPULS-Studie "Digital-vernetztes Denken in der Produktion" vor, Frankfurt 11:00 D: Pk FTI Touristik zum Sommerprogramm 2017, München 14:00 D: Pk Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zu Ergebnissen der November-Steuerschätzung

HINWEIS RU: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 7. NOVEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 20./21.9.

07:00 D: Morphosys 9Monatszahlen 07:30 D: Xing Q3-Zahlen 08:00 D: Auftragseingang Industrie 09/16

09:00 E: Industrieproduktion 09/16 10:30 D: Sentix-Investorenvertrauen 11/16

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 09/16 22:30 USA: News Corp Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: HSBC Holdings Q3-Zahlen IRL: Ryanair Halbjahreszahlen J: Nissan Halbjahreszahlen NL: PostNL Q3-Zahlen S: SAS Verkehrszahlen 10/16 SONSTIGE TERMINE D: "Berliner Forum - Impulse für Nachhaltigkeit" von econsense - Forum

Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft mit Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU), Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn, u.a. Berlin D: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für rund 165 000 Beschäftigte der genossenschaftlichen Banken, Frankfurt D: 16. Sitzung des Lenkungskreises zu Stuttgart 21 15:30 Pk zu den Ergebnissen mit Verkehrsminister, Winfried Hermann (Grüne), und dem Vize-Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG,

Volker Kefer u.a., Stuttgart B: Treffen der Eurogruppe, Brüssel

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:00 CHN: Handelsbilanz 10/16 07:00 CH: Adecco Q3-Zahlen 07:00 B: Solvay Q3-Zahlen 07:00 D: Deutsche Post Q3-Zahlen (Pk 10.00 h) 07:00 D: Patrizia Immobilien Q3-Zahlen 07:00 D: Rational Q3-Zahlen 07:00 F: Credit Agricole Q3-Zahlen 07:00 J: Toyota Halbjahreszahlen 07:30 D: Aixtron Q3-Zahlen 07:30 D: ElringKlinger Q3-Zahlen 07:30 D: Deutz Q3-Zahlen 07:30 D: Henkel Q3-Zahlen (Call 10.30 h) 07:45 D: Jungheinrich Q3-Zahlen 07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 10/16 08:00 D: Industrieproduktion 09/16 08:00 D: Handelsbilanz 09/16 08:00 GB: Marks & Spencer Halbjahreszahlen 08:00 GB: Imperial Brands Jahreszahlen 08:00 S: Securitas Q3-Zahlen 08:45 F: Handelsbilanz 09/16

DIENSTAG, DEN 8. NOVEMBER 2016

10:30 D: Handelsverband Deutschland (HDE) Weihnachts-Pk, Berlin

10:30 GB: Industrieproduktion 09/16 17:30 I: Banco Popolare Q3-Zahlen 17:45 F: Vallourec Q3 Umsatz TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE F: EdF Q3 Umsatz DK: Vestas Q3-Zahlen A: RHI Q3-Zahlen I: Mediaset 9Monatszahlen D: Alstria Office Reit AG 9Monatszahlen E: Endesa 9Monatszahlen D: Freenet Q3-Zahlen D: Aixtron Q3-Zahlen D: Elmos Q3-Zahlen L: ArcelorMittal Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe zum Deutschen Baugewerbetag 2016 am 9.11.2016 Themen u.a. die Perspektive für die Branche 2017, Infrastrukturfinanzierung und Maßnahmen im Wohnungsbau. Berlin B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen

USA: Präsidentschaftswahlen D: Electronica (bis 11.11.), München

Internationale Messe für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Elektronik 20:00 D: "Handelsblatt"-Autogipfel, Eröffnung: Silicon Valley fordert die deutsche Autoindustrie mit Google-Autochef Chris Urmson, VW-Digitalchef Johann Jungwirth, BMW-Elektronikchef Christoph Grote, Daimler-Digitalchef Sajjad Khan, München

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/16 07:00 D: LEG Immobilien 9Monatszahlen 07:00 D: HeidelbergCement Q3-Zahlen 07:00 D: Osram Licht Jahreszahlen (Pk 9.00 h) 07:00 F: Alstom Halbjahreszahlen 07:30 A: Voestalpine Halbjahreszahlen 07:30 A: OMV Q3-Zahlen 07:30 D: Munich Re Q3-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 D: Heidelberger Druckmaschinen Halbjahreszahlen 07:30 D: Eon Q3-Zahlen (Call 9.30 h) 08:00 GB: Burberry Halbjahreszahlen 08:00 D: Schaeffler Q3-Zahlen 08:00 A: Wienerberger Q3-Zahlen 10:30 GB: Handelsbilanz 09/16 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 10/16

MITTWOCH, DEN 9. NOVEMBER 2016

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:50 F: Vivendi 9Monatszahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Verbund 9Monatszahlen CH: Swiss Life Q3 Interim Statement D: Scout24 Q3-Zahlen D: Compugroup Q3-Zahlen D: Deutsche Postbank 9Monatszahlen D: Brenntag Q3-Zahlen D: SÜSS MicroTec Q3-Zahlen DK: Carlsberg Q3-Zahlen GB: Wizz Air Halbjahreszahlen S: Ericsson Investor Update NL: Euronext Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: "Handelsblatt"-Autogipfel, Fortsetzung: "Tag der Vorstände" 10:15 h BMW-Chef Harald Krüger, Daimler-Chef Dieter Zetsche, VW-Chef Matthias Müller 12:15 h Herausforderung De-Karbonisierung, mit VDA-Präsident Matthias Wissmann, baden-württembergischem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) D: Tarifverhandlungen Deutsche Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), 2. Runde 15:00 D: Deutscher Baugewerbetag 2016 "Perspektive Bauwirtschaft" u.a. mit Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) und dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder. Berlin 19:30 D: 10. Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz "Der transatlantische Marktplatz 2016: Führung in einer Welt voller Herausforderungen" (bis 10.11.) u.a. mit US-Botschafter John B. Emerson und Ulrich Grillo, Präsident BDI, Frankfurt

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Maschinenaufträge 09/16 06:30 NL: Verbraucherpreise 10/16 06:45 CH: Zurich Insurance Group Q3-Zahlen 07:00 D: Ströer Media Q3-Zahlen 07:00 D: Hamborner Reit 9Monatszahlen 07:00 D: Cewe Stiftung 9Monatszahlen 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 10/16 07:00 D: Lanxess Q3-Zahlen 07:00 D: Aareal Bank Q3-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 D: K+S Q3-Zahlen 07:00 D: Siemens Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:00 D: Deutsche Telekom Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 D: TAG Immobilien Q3-Zahlen 07:30 D: SGL Group 9Monatszahlen 07:30 D: Bilfinger 9Monatszahlen 07:30 D: Dürr AG Q3-Zahlen (Call 14.30 h) 07:30 D: Jenoptik Q3-Zahlen 07:30 D: Stada 9Monatszahlen 07:30 D: Hannover Rück Q3-Zahlen 07:30 D: Salzgitter Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Evotec Q3-Zahlen 07:30 D: SLM Solutions 9Monatszahlen 07:30 NL: Aegon Q3-Zahlen 08:00 D: Nordex 9Monatszahlen 08:00 D: Zalando Q3-zahlen (endgültig) 08:00 D: Puma Q3-Zahlen 08:00 GB: AstraZeneca Q3-Zahlen 08:00 GB: National Grid Q3-Zahlen 08:00 L: RTL Group Q3-Zahlen 08:30 D: Continental Q3-Zahlen 08:45 F: Industrieproduktion 09/16 09:00 D: EnBW 9Monatszahlen 10:00 I. Industrieproduktion 09/16 10:00 D: KfW Bankengruppe Q3-Zahlen 11:00 GR: Verbraucherpreise 10/16 12:00 P: Verbraucherpreise 10/16

DONNERSTAG, DEN 10. NOVEMBER 2016

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

22:15 USA: Walt Disney Q4-Zahlen 22:20 USA: NVIDIA Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Kuoni 9Monatszahlen F: Engie 9Monatszahlen D: Drillisch Q3-Zahlen D: Bertelsmann 9Monatszahlen D: Biotest Q3-Zahlen D: BayWa 9Monatszahlen D: Cancom 9Monatszahlen D: GFT Q3-Zahlen D: HHLA 9Monatszahlen D: Koenig & Bauer AG Q3-Zahlen D: Porsche SE Q3-Zahlen D: Wacker Neuson Q3-Zahlen D: SMA Solar Q3-Zahlen D: Hermle Q3-Zahlen D: Tom Tailor Q3-Zahlen D: MLP Q3-Zahlen FIN: Ferratum 9Monatszahlen GB: Shire Pharmaceuticals Investor Day I: Enel 9Monatszahlen I: UniCredit Q3-Zahlen I: Assicurazioni Generali Q3-Zahlen I: De Longhi Q3-Zahlen I: Buzzi Unicem Q3-Zahlen L: SAF Holland 9Monatszahlen USA: Macy's Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE D: Jahrestagung Stahl 2016 Veranstalter ist die Wirtschaftsvereinigung Stahl. Es geht um die Perspektiven der Branche. Düsseldorf 09:00 D: Nachhaltigkeitstag der Deutschen Bahn u.a. mit Bahnchef Rüdiger Grube 09:00 D: "Handelsblatt"-Autogipfel Abschluss: "Tag der Visionäre" mit BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich 14:00 h Foren mit BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer, Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler, Facebook-Autostrategie-Leiter Christoph Stadeler, München 09:15 D: Konferenz "Digital Payments 2016 - Revolution im Zahlungsverkehr" 09:30 D: AmCham Germany Jahreswirtschaftskonferenz: "The Transatlantic Marketplace 2016: Leadership in a Challenging World", Frankfurt 10:30 D: Pk BayernLB und Standard Charatered Bank zur Zusammenarbeit der beiden Banken mit Michael Bücker, Vorstand der BayernLB, und Heinz Hilger, Deutschlandchef der Standard Chartered Bank, Frankfurt 11:00 D: Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft zu Vorstellung der Studie "Halbzeitbilanz Rentenreformen" u.a. mit GDV-Präsident Alexander Erdland, Berlin 11:00 D: Pk Creditreform zur Überschuldung der Verbraucher - Schuldneratlas

Deutschland 2016, Düsseldorf 18:00 D: Bundesverband deutscher Banken "100-jähriges-Jubiläum", Berlin

u.a. mit Finanzminister Schäuble, Bundesbank-Präsident Weidmann

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

AXC0016 2016-11-04/06:05