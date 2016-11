Düsseldorf (ots) - Vor dem Start des CSU-Parteitags hat CSU-Vize-Chef und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt seine Partei aufgefordert, die Kritik an der CDU einzustellen. "Wir müssen uns darauf besinnen, wo der politische Gegner steht. Das ist nicht die CDU, sondern das sind SPD, Grüne und Linke", sagte Schmidt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Das sei leider durch die Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU in den Hintergrund geraten. Schmidt kündigte einen Parteitag "der Sammlung und der Bekräftigung" an. "Wir wollen das Signal setzen, dass die CSU auf Bundesebene weiter eine maßgebliche Rolle spielen wird und zwar nicht nur im Bereich der Flüchtlingspolitik."



