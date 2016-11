Düsseldorf (ots) - Ralf Kersting, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) NRW, zieht ein halbes Jahr vor der Landtagswahl eine kritische Bilanz zur Arbeit der rot-grünen Landesregierung: "Eine wirtschaftsfreundliche Politik sieht anders aus", sagte Kersting der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Kersting wirft der Landesregierung ein falsch verstandenes Strebertum vor: "NRW will immer alles unbedingt besser machen. Brüssel macht einen Klimaplan, die Bundesregierung spitzt den noch etwas zu, und zum Schluss kommt NRW und setzt dem Ganzen mit eigenen, noch schärferen Vorgaben einen drauf." Das NRW-Klimaschutzgesetz habe in der aktuellen Version noch nicht zu dramatischen Einschränkungen geführt, dennoch drohten diese ganz konkret, solange es das Gesetz gebe. Kersting: "Das ist ein fatales Signal, das Investoren abschreckt."



