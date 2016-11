Düsseldorf (ots) - Unmittelbar vor seinem Auftritt beim CSU-Parteitag in München hat Österreichs Außenminister Sebastian Kurz die Nachbarländer zu versöhnenden Signalen im Flüchtlingsstreit aufgerufen. "Die Menschen in Deutschland und Österreich verbindet so vieles, dass ich davon überzeugt bin, dass es nur gemeinsam gelingen wird, die großen Herausforderungen Europas zu meistern", sagte der ÖVP-Politiker der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Es gebe vieles, das Österreich mit dem Nachbarland Deutschland verbinde, so Kurz, der vor einem Jahr mit der Initiative zur Schließung der Balkan-Route für Unmut in der Bundesregierung gesorgt hatte. "Deutschland ist einer unserer wichtigsten Partner und Österreichs größter Handelspartner. In keinem anderen Land leben so viele Auslandsösterreicher, und umgekehrt ist für ein Land mit 8 Millionen Einwohnern die Zahl von rund 170.000 Deutschen auch beträchtlich."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621