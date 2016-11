Die Commerzbank hat wie erwartet rote Zahlen für das dritte Quartal 2016 veröffentlicht. Sie fielen aber weniger dramatisch aus, als von Analysten erwartet. Als Stütze erwies sich wieder einmal das Privatkundengeschäft.

Der bevorstehende Radikalumbau hat die Commerzbank im dritten Quartal wie erwartet in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 288 Millionen Euro, wie das Institut am Freitag in Frankfurt mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Bank 235 Millionen Euro verdient.

Der Verlust fiel allerdings deutlich niedriger aus als Analysten geschätzt hatten. Grund für das Minus sind vor allem Abschreibungen von 627 Millionen Euro auf den Firmenwert der ehemaligen Dresdner Bank wegen der Zusammenlegung der Investmentbank mit dem Mittelstandsgeschäft, wie die zweitgrößte ...

