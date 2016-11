Landmark Infrastructure Partners LP (El Segundo, Kalifornien, USA), ein börsennotiertes Tochterunternehmen von Landmark Dividend LLC, berichtete am 02.11.2016, es habe in Kalifornien Grundstücke für vier Photovoltaik-Projekte gekauft, die Recurrent Energy, eine Tochter von Canadian Solar Inc., entwickelt hat. Laut Pressemitteilung betrug der Kaufpreis rund 73 Millionen US-Dollar.

