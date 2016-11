Die amerikanische Kaffeehauskette Starbucks (ISIN: US8552441094, NASDAQ: SBUX) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents je Aktie an und erhöht somit die Dividendenausschüttung um 25 Prozent oder 5 US-Cents. Im Vorquartal wurden 20 Cents ausbezahlt. Die Ausschüttung erfolgt am 2. Dezember ...

