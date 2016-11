Von Hendrik Varnholt

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat im dritten Quartal zwar weiter von der großen Nachfrage nach seinen Autos profitiert, verbuchte aber hohe Kosten für Entwicklungsprojekte. Im Automobilgeschäft erzielte das Unternehmen vor dem Hintergrund zwischen Juli und September nur noch eine operative Marge von rund 8,5 Prozent und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Im dritten Quartal des Vorjahres hatte BMW mit dem Automobilgeschäft, also außerhalb der Finanzierungssparte, noch eine operative Gewinnspanne von 9,1 Prozent erwirtschaftet. Die Analysten waren für den Zeitraum von Juli bis September dieses Jahres nach den von Dow Jones Newswires zusammengetragenen Prognosen von einem leichten Rückgang auf rund 8,8 Prozent ausgegangen.

Erwartungsgemäß steigerte BMW im Automobilgeschäft zwar den Quartalsumsatz um 2,8 Prozent auf 21,56 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (EBIT) der Kernsparte ging aber von 1,91 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,84 Milliarden Euro zurück. BMW machte dafür am Freitag auch Belastungen durch seine Zukunftsstrategie "One Next" verantwortlich. Finanzvorstand Friedrich Eichiner hatte schon zuvor vor steigenden Kosten in der zweiten Hälfte dieses Jahres gewarnt.

Der operative Quartalsgewinn des Gesamtkonzerns stieg aber wegen vergleichsweise guter Ergebnisse der Finanzierungssparte überraschend von 2,35 Milliarden Euro auf 2,38 Milliarden Euro. Der Umsatz des Konzerns verbesserte sich zugleich von 22,35 Milliarden Euro auf 23,36 Milliarden Euro. Nach Steuern erzielte BMW damit im dritten Quartal einen Gewinn von 1,82 Milliarden Euro - nach 1,58 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Gesamtjahr blieben die BMW-Verantwortlichen am Freitag bei ihren früheren Voraussagen. Der Autokonzern strebt demnach "bei den Auslieferungen im Segment Automobile und dem Konzernergebnis vor Steuern leichte Zuwächse auf jeweils neue Bestmarken" an. Für den Umsatz im Automobilgeschäft rechnen die BMW-Chefs nach wie vor mit einer leichten Verbesserung. Die operative Marge der Automobilsparte sehen sie "im Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent".

Kontakt zum Autor: hendrik.varnholt@wsj.com

DJG/hev/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2016 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.